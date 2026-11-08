«Что происходит? Куда бегут?» Генич — об удалении Максименко в матче «Спартак» — «Акрон»

Комментатор Константин Генич высказался об удалении голкипера «Спартака» Александра Максименко матче 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:1). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. На 84-й минуте встречи Максименко выбежал далеко из ворот и сбил игрока «Акрона» Артёма Шуманского.

«Что с вратарями происходит? Куда они бегут? Там Бабич в целом контролировал Шуманского. Он принимал мяч во фланг. Там «Спартак» бы уже успел перестроиться. Зачем это сделал Максименко? Не знаю. Второй раз он удаляется за осень с командами из Самарской области. Мне кажется, что удаление, которое было с «Крыльями» — это одна история. Как будто её переболели. Сейчас в следующем туре он уже не сыграет. Следующий тур – Махачкала, и останется ещё «Факел» и «Динамо» Москва [до зимней паузы]. И вот мне кажется, что Помазун будет основным во всех этих трёх играх», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».