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«Что происходит? Куда бегут?» Генич — об удалении Максименко в матче «Спартак» — «Акрон»

«Что происходит? Куда бегут?» Генич — об удалении Максименко в матче «Спартак» — «Акрон»
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Комментатор Константин Генич высказался об удалении голкипера «Спартака» Александра Максименко матче 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:1). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. На 84-й минуте встречи Максименко выбежал далеко из ворот и сбил игрока «Акрона» Артёма Шуманского.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Тедич – 42'     1:1 Лончар – 58'     2:1 Пруцев – 64'    
Удаления: Максименко – 84' / нет

«Что с вратарями происходит? Куда они бегут? Там Бабич в целом контролировал Шуманского. Он принимал мяч во фланг. Там «Спартак» бы уже успел перестроиться. Зачем это сделал Максименко? Не знаю. Второй раз он удаляется за осень с командами из Самарской области. Мне кажется, что удаление, которое было с «Крыльями» — это одна история. Как будто её переболели. Сейчас в следующем туре он уже не сыграет. Следующий тур – Махачкала, и останется ещё «Факел» и «Динамо» Москва [до зимней паузы]. И вот мне кажется, что Помазун будет основным во всех этих трёх играх», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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