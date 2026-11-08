«Атлетико» — «Барселона»: Фермин Лопес сравнял счёт на 45-й минуте

В эти минуты идёт матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Барселона». Игра проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступает Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:1.

Полузащитник гостей Фермин Лопес сравнял счёт на 45-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне на 10-й минуте.

После 11 туров в чемпионате Испании «Атлетико» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на второй строчке.

В следующем туре «Атлетико» 22 ноября на выезде встретится с «Хетафе», а «Барселона» в этот же день в домашнем матче сыграет с «Вильярреалом».