15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атлетико — Барселона: Фермин Лопес сравнял счёт на 45-й минуте матча Ла Лиги

«Атлетико» — «Барселона»: Фермин Лопес сравнял счёт на 45-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Барселона». Игра проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступает Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:1.

Испания — Ла Лига . 12-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Симеоне – 9'     1:1 Лопес – 45'     1:2 Лопес – 66'    

Полузащитник гостей Фермин Лопес сравнял счёт на 45-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне на 10-й минуте.

После 11 туров в чемпионате Испании «Атлетико» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на второй строчке.

В следующем туре «Атлетико» 22 ноября на выезде встретится с «Хетафе», а «Барселона» в этот же день в домашнем матче сыграет с «Вильярреалом».

Календарь матчей Ла Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме