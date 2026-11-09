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«Нам как воздух нужна была эта победа». Игрок «Краснодара» Кордоба — о матче с ЦСКА

«Нам как воздух нужна была эта победа». Игрок «Краснодара» Кордоба — о матче с ЦСКА
Комментарии

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба рассказал об атмосфере в раздевалке после матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (4:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
07 ноября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Кордоба – 16'     1:1 Кисляк – 35'     2:1 Батчи – 40'     3:1 Уткин – 74'     4:1 Кордоба – 82'     4:2 Глебов – 90+1'    

– Расскажи об атмосфере в раздевалке после финального свистка.
– Выдохнули, мы выдохнули. Думаю, это то, к чему мы стремились долгое время, я рад за команду и тренерский штаб.

– Какой импульс эта победа даст команде, как ты считаешь?
– Сильный. Нам как воздух нужна была эта победа на домашнем стадионе, перед нашими болельщиками. Уверен, что благодаря ей мы сможем перезагрузиться и выглядеть лучше, — приводит слова Кордобы официальный YouTube-канал краснодарского клуба.

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