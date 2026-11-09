«Нам как воздух нужна была эта победа». Игрок «Краснодара» Кордоба — о матче с ЦСКА

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба рассказал об атмосфере в раздевалке после матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (4:2).

– Расскажи об атмосфере в раздевалке после финального свистка.

– Выдохнули, мы выдохнули. Думаю, это то, к чему мы стремились долгое время, я рад за команду и тренерский штаб.

– Какой импульс эта победа даст команде, как ты считаешь?

– Сильный. Нам как воздух нужна была эта победа на домашнем стадионе, перед нашими болельщиками. Уверен, что благодаря ей мы сможем перезагрузиться и выглядеть лучше, — приводит слова Кордобы официальный YouTube-канал краснодарского клуба.