«Где‑то помог вратарь, где‑то — боженька». Евсеев — о победе «Динамо» Мх над «Балтикой»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался после победы над «Балтикой» (1:0) в матче 14‑го тура Альфа‑Банк РПЛ.

«Сегодня была игра на результат, который был нам нужен. Где‑то нам помог вратарь, где‑то помог боженька, мы терпели, ждали, поэтому и не делали замен. Ребята у нас выдержали, это самое главное. Мы не меняли Джавада и Миро, потому что это те футболисты, которые играли на стандартах. Мы сыграли в очень качественный футбол с хорошей и организованной командой», — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

После 14 матчей в чемпионате России махачкалинское «Динамо» набрало 16 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Балтика» заработала 17 очков и располагается на девятой строчке.