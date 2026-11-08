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«Где‑то помог вратарь, где‑то — боженька». Евсеев — о победе «Динамо» Мх над «Балтикой»

«Где‑то помог вратарь, где‑то — боженька». Евсеев — о победе «Динамо» Мх над «Балтикой»
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался после победы над «Балтикой» (1:0) в матче 14‑го тура Альфа‑Банк РПЛ.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Зинович – 4'    

«Сегодня была игра на результат, который был нам нужен. Где‑то нам помог вратарь, где‑то помог боженька, мы терпели, ждали, поэтому и не делали замен. Ребята у нас выдержали, это самое главное. Мы не меняли Джавада и Миро, потому что это те футболисты, которые играли на стандартах. Мы сыграли в очень качественный футбол с хорошей и организованной командой», — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

После 14 матчей в чемпионате России махачкалинское «Динамо» набрало 16 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Балтика» заработала 17 очков и располагается на девятой строчке.

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