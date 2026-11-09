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«Монако» не смог выиграть в пятом матче Лиги 1 подряд

«Монако» не смог выиграть в пятом матче Лиги 1 подряд
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«Монако» сыграл вничью с «Ле-Маном» в матче 10-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Мари-Марвенг» (Ле-Ман). Таким образом, монегаски не побеждают в чемпионате Франции уже на протяжении пяти встреч.

Франция — Лига 1 . 10-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 19:15 МСК
Ле-Ман
Ле-Ман
Окончен
1 : 1
Монако
Монако
0:1 Кулибали – 40'     1:1 Colas – 90'    

В рамках данной серии «Монако» ранее сыграл вничью с «Тулузой» (2:2), уступил «Лорьяну» (0:1), встретился с «Лиллем» (1:1) и проиграл «Парижу» (1:3). В следующем туре монегаски 21 ноября примут «Осер».

На данный момент «Монако» с 16 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства. У команды четыре победы, четыре ничьих и два поражения при 13 забитых мячах и 11 пропущенных.

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