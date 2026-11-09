Результаты матчей 12-го тура чемпионата Испании — 2026/2027 по футболу

В воскресенье, 8 ноября, завершился 12-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты 12-го тура Ла Лиги сезона-2026/2027

6 ноября, пятница:

«Севилья» — «Алавес» — 0:0.

7 ноября, суббота:

«Малага» – «Расинг» – 1:2;

«Эспаньол» – «Депортиво» – 0:0;

«Осасуна» – «Атлетик» Бильбао – 1:1;

«Валенсия» – «Реал» Мадрид – 0:3.

8 ноября, воскресенье:

«Эльче» – «Бетис» – 0:2;

«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано» – 1:0;

«Вильярреал» – «Хетафе» – 2:0;

«Сельта» – «Леванте» – 0:0;

«Атлетико» Мадрид – «Барселона» – 1:2.

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 33 очка за 12 матчей. На втором месте располагается мадридский «Реал», набравший 30 очков. «Атлетико» заработал 28 очков и занимает третье место. В топ-5 также входят «Бетис» (26 очков) и «Реал Сосьедад» (22).