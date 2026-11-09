15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Председатель собрания учредителей «Динамо» Мх прокомментировал победу над «Балтикой»

Председатель собрания учредителей «Динамо» Мх прокомментировал победу над «Балтикой»
Комментарии

Председатель общего собрания учредителей махачкалинского «Динамо» Магомед Багаудинов высказался о победе клуба из столицы Дагестана над калининградской «Балтикой» (1:0) в 14-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Зинович – 4'    

«Очень важная победа! Для морального духа команды, для наших болельщиков, для всех нас. В последнее время нам пришлось нелегко, но трудности нас сплотили. Сегодня мы увидели на поле настоящее «Динамо» Махачкала, настоящую команду из Дагестана, готовую биться за каждый мяч.

Спасибо всем, кто остался с командой и поддерживал игроков вопреки всему. Мы все понимаем, что должны работать, если хотим выигрывать дальше. Впереди недели упорного труда. А пока разделим друг с другом радость сегодняшней победы. Мы все так долго её ждали», — написал Багаудинов в телеграм-канале.

Материалы по теме
Евсеев ждал этой победы два месяца! А звезда «Балтики» впервые в карьере запорола пенальти
Евсеев ждал этой победы два месяца! А звезда «Балтики» впервые в карьере запорола пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android