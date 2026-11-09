Председатель собрания учредителей «Динамо» Мх прокомментировал победу над «Балтикой»

Председатель общего собрания учредителей махачкалинского «Динамо» Магомед Багаудинов высказался о победе клуба из столицы Дагестана над калининградской «Балтикой» (1:0) в 14-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Очень важная победа! Для морального духа команды, для наших болельщиков, для всех нас. В последнее время нам пришлось нелегко, но трудности нас сплотили. Сегодня мы увидели на поле настоящее «Динамо» Махачкала, настоящую команду из Дагестана, готовую биться за каждый мяч.

Спасибо всем, кто остался с командой и поддерживал игроков вопреки всему. Мы все понимаем, что должны работать, если хотим выигрывать дальше. Впереди недели упорного труда. А пока разделим друг с другом радость сегодняшней победы. Мы все так долго её ждали», — написал Багаудинов в телеграм-канале.