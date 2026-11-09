«Ювентус» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче 11-го тура Серии А

Завершился матч 11-го тура Серии А сезона-2026/2027, в котором играли «Фиорентина» и «Ювентус». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция). В качестве главного арбитра выступил Андреа Коломбо.

Матео Пельегрино на четвёртой минуте открыл счёт в этой игре и вывел «Фиорентину» вперёд. Ник Вольтемаде на 32-й минуте забил ответный мяч гостей. Альё Нжие вновь обеспечил преимущество команде из Флоренции на 54-й минуте. Бремер на 66-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры «Фиорентина» с девятью очками находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Ювентус» с 18 очками располагается на седьмой строчке.