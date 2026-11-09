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Фиорентина — Ювентус: результат матча 8 ноября, счет 2:2, Серия А — 2026/2027

«Ювентус» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче 11-го тура Серии А
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Завершился матч 11-го тура Серии А сезона-2026/2027, в котором играли «Фиорентина» и «Ювентус». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция). В качестве главного арбитра выступил Андреа Коломбо.

Италия — Серия А . 11-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Пельегрино – 4'     1:1 Вольтемаде – 32'     2:1 Нжие – 54'     2:2 Бремер – 66'    

Матео Пельегрино на четвёртой минуте открыл счёт в этой игре и вывел «Фиорентину» вперёд. Ник Вольтемаде на 32-й минуте забил ответный мяч гостей. Альё Нжие вновь обеспечил преимущество команде из Флоренции на 54-й минуте. Бремер на 66-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры «Фиорентина» с девятью очками находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Ювентус» с 18 очками располагается на седьмой строчке.

Календарь матчей Серии А сезона-2026/2027
Турнирная таблица Серии А сезона-2026/2027
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