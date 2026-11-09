«Марсель» победил «Ланс» в матче 10-го тура Лиги 1

Завершился матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ланс» и «Марсель». Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» (Ланс, Франция). В качестве главного арбитра выступил Вилли Делажо. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил нападающий «Марселя» Амин Гуири на второй минуте. На 20-й минуте полузащитник хозяев Флорьян Товен сравнял счёт. На 82-й минуте нападающий гостей Кейлиан Абдалла установил окончательный счёт – 2:1.

После 10 матчей в чемпионате Франции «Марсель» набрал 18 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ланс» заработал 13 очков и располагается на 11-й строчке.

В следующем матче «Ланс» 21 ноября на своём поле сыграет с «Тулузой», а «Марсель» на день позже в домашнем матче встретится с «Ле-Маном».