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Ланс — Марсель, результат матча 8 ноября 2026, счет 1:0, 10-й тур Лиги 1 2026/2027

«Марсель» победил «Ланс» в матче 10-го тура Лиги 1
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Завершился матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ланс» и «Марсель». Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» (Ланс, Франция). В качестве главного арбитра выступил Вилли Делажо. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Франция — Лига 1 . 10-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
1 : 2
Марсель
Марсель
0:1 Гуири – 2'     1:1 Товен – 20'     1:2 Абдалла – 82'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Марселя» Амин Гуири на второй минуте. На 20-й минуте полузащитник хозяев Флорьян Товен сравнял счёт. На 82-й минуте нападающий гостей Кейлиан Абдалла установил окончательный счёт – 2:1.

После 10 матчей в чемпионате Франции «Марсель» набрал 18 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ланс» заработал 13 очков и располагается на 11-й строчке.

В следующем матче «Ланс» 21 ноября на своём поле сыграет с «Тулузой», а «Марсель» на день позже в домашнем матче встретится с «Ле-Маном».

Календарь матчей Лиги 1 сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2026/2027
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