«Счастливый билет для комментатора». Генич оценил матч «Спартака» с «Акроном» в РПЛ

Комментатор Константин Генич оценил матч «Спартака» с «Акроном» в 14-м туре Альфа-Банк РПЛ. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Победу в матче со счётом 2:1 одержали футболисты «Спартака».

«Такие матчи – это счастливый билет для комментатора. Потому что ни те ни другие не сидят в обороне, ищут шансы в атаке, каждый пытается декларировать свою игру. Я бы поаплодировал «Акрону» за игру, потому что не видел, чтобы со «Спартаком» так смело команда играла. «Зенит» и то меньше создавал. Игра держала от и до. То, что я видел неделю назад в матче с «Балтикой», понимал, «Акрон» может хватить на тайм, и дальше команда «поплывёт». Но то, что «Спартак» испытывал такие проблемы… Это было хорошо», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».