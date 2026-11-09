15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Счастливый билет для комментатора». Генич оценил матч «Спартака» с «Акроном» в РПЛ

«Счастливый билет для комментатора». Генич оценил матч «Спартака» с «Акроном» в РПЛ
Комментарии

Комментатор Константин Генич оценил матч «Спартака» с «Акроном» в 14-м туре Альфа-Банк РПЛ. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Победу в матче со счётом 2:1 одержали футболисты «Спартака».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Тедич – 42'     1:1 Лончар – 58'     2:1 Пруцев – 64'    
Удаления: Максименко – 84' / нет

«Такие матчи – это счастливый билет для комментатора. Потому что ни те ни другие не сидят в обороне, ищут шансы в атаке, каждый пытается декларировать свою игру. Я бы поаплодировал «Акрону» за игру, потому что не видел, чтобы со «Спартаком» так смело команда играла. «Зенит» и то меньше создавал. Игра держала от и до. То, что я видел неделю назад в матче с «Балтикой», понимал, «Акрон» может хватить на тайм, и дальше команда «поплывёт». Но то, что «Спартак» испытывал такие проблемы… Это было хорошо», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Что происходит? Куда бегут?» Генич — об удалении Максименко в матче «Спартак» — «Акрон»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android