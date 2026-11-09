Андрей Чайка прокомментировал ничью «Ростова» с «Зенитом»

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка высказался о ничьей команды с «Зенитом» (2:2) в 14-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Это была игра, которая в очередной раз показала уровень, характер и силу нашей команды. Мощный матч, напряжённая борьба и самоотдача до самого финального свистка. Горжусь вами, парни, вы просто лучшие. Отдельные слова благодарности нашим болельщикам. Тем, кто поддерживал нас у экранов, и тем, кто преодолел огромное расстояние, чтобы быть рядом с командой на выезде.

Мы чувствовали вашу поддержку, она действительно дорогого стоит! Спасибо команде за эту игру, за характер и за борьбу в каждом эпизоде. Впереди ещё много матчей и работы, поэтому сей