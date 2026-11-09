Результаты матчей 11-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу

В воскресенье, 8 ноября, завершился 11-й тур итальянской Серии А сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура чемпионата Италии.

Результаты 11-го тура Серии А сезона-2026/2027:

6 ноября, пятница:

«Венеция» — «Удинезе» — 2:1.

7 ноября, суббота:

«Кальяри» — «Фрозиноне» — 1:0;

«Торино» — «Лечче» — 1:1;

«Парма» — «Болонья» — 1:2;

«Рома» — «Сассуоло» — 3:0.

8 ноября, воскресенье:

«Наполи» — «Лацио» — 1:1;

«Дженоа» — «Милан» — 1:2;

«Монца» — «Аталанта» — 0:1;

«Интер» — «Комо» — 2:0;

«Фиорентина» — «Ювентус» — 2:2.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Лацио». Команда набрала 29 очков за 11 матчей.