«Не думаю, что ещё такой увидим». Генич — о втором голе «Краснодара» в ворота ЦСКА

Комментатор Константин Генич высказался о втором голе «Краснодара» в ворота ЦСКА (4:2) в матче 14-го тура Альфа-Банк РПЛ. На 40-й минуте вингер хозяев поля Жоау Батчи забил второй гол своей команды после выхода голкипера Максима Бориско из ворот и неточного выноса защитника армейцев Жоао Виктора. Для того чтобы засчитать мяч, судья матча Сергей Карасёв просматривал повтор после помощи VAR, так как были подозрения, что до этого форвард «быков» Джон Кордоба подыграл себе рукой.

«Первый повтор [со спины], который дали – кажется, рука [у Кордобы]. Вообще бетон! Повтор с лица – плечо, 100%.

У Жоао Виктора мяч свалился с ноги. По-хорошему, перед ним стоял свой игрок, и ему можно было спокойно отда