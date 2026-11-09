«Барселона» прервала серию «Атлетико» из семи побед подряд в Ла Лиге

«Барселона» прервала серию «Атлетико» из семи побед подряд в чемпионате Испании. В рамках 12-го тура испанской Ла Лиги, которая прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде, каталонский клуб одержал победу со счётом 2:1.

По итогам 12 сыгранных туров «Атлетико» имеет в активе 28 очков и располагается на третьей позиции в таблице Ла Лиги. Лидером чемпионата вновь стала «Барселона», набравшая 33 очка. На втором месте находится «Реал», набрав 30 очков.

В следующем туре чемпионата Испании мадридцы 22 ноября отправятся в гости к «Хетафе». Каталонцы в тот же день примут на своём поле «Вильярреал».