Тренер «Зенита» Семак высказался об эмоциях Соболева после замены в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об эмоциях российского нападающего Александра Соболева после замены в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2). Соболев вышел в стартовом составе и был заменён на 63-й минуте, не отметившись результативными действиями.

— На 63-й минуте, когда вы Александра Соболева заменили, он довольно сильно ударил по скамейке. Как считаете, это потому что у него что-то не получилось по его мнению или, опять же, по медицинским показаниям — он плохо себя чувствовал? Он был раздосадован.

— Раздосадован, наверное, потому что всем хочется всегда играть, выходить, но по сегодняшнему матчу, конечно, на мой взгляд, не хватило абсолютно той энергии, движения, качества, как я уже сказал, потому что все равно перенес заболевание, сколько он не тренировался… потерял четыре килограмма за время болезни. И если не на матче с Самарой, где хватило за счет морально-волевых качеств, то все равно это бесследно не проходит. И сегодня по движению и по качеству, наверное, он может играть лучше, на мой взгляд. Но, опять же, когда готов на сто процентов, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».