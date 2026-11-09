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Капитан «Атлетико» Коке назвал причину поражения в матче с «Барселоной»

Капитан «Атлетико» Коке назвал причину поражения в матче с «Барселоной»
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Капитан «Атлетико» Коке Ресуррекьон высказался о том, чего не хватило мадридской команде для победы в домашней встрече 12-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», которая завершилась поражением со счётом 1:2.

Испания — Ла Лига . 12-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Симеоне – 10'     1:1 Лопес – 45'     1:2 Лопес – 66'    

«Чего не хватило? Реализации моментов. Команда провела отличный первый тайм. Мы создали больше шансов, но прямо перед перерывом соперник забил после добивания. Таков футбол: они оказались более хладнокровными в завершающей стадии. У меня нет никаких претензий к команде. После перерыва мы начали неплохо — был момент с участием Альвареса. В игре не происходило ничего особенного. Их гол и счёт 1:2 стал для нас серьёзным ударом. Я с нетерпением жду следующей игры. Мы все хорошо поработаем — и те, кто отправляется в свои национальные сборные, и те из нас, кто остается здесь», — приводит слова Коке AS.

По итогам 12 сыгранных туров «Атлетико» имеет в активе 28 очков и расп