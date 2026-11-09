«Барселона» одержала третью подряд гостевую победу в матчах с «Атлетико»

«Барселона» обыграла «Атлетико» в гостевом матче в третий раз подряд. Это стало возможным после матча 12-го тура испанской Ла Лиги, которая прошла на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде, каталонский клуб одержал победу со счётом 2:1.

Ранее сине-гранатовые побеждали «матрасников» на их поле в 30-м туре минувшего сезона Ла Лиги с аналогичным счётом 1:2 и в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА прошлой кампании — 1:2.

По итогам 12 сыгранных туров «Атлетико» имеет в активе 28 очков и располагается на третьей позиции в таблице Ла Лиги. Лидером чемпионата вновь стала «Барселона», набравшая 33 очка. На втором месте находится «Реал», набрав 30 очков.