Тренер «Атлетико» Симеоне объяснил поражение в матче с «Барселоной», упомянув Альвареса

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:2) в 12-м туре чемпионата Испании сезона-2026/2027. Красно-белые вели в счёте в домашнем матче, но упустили даже ничью.

«Я горжусь своими игроками. Это была хорошая игра. Они показали качественный футбол. Мы действовали так, как планировали, большую часть времени. Нам не хватило точности в завершении, которая требуется на таком уровне, и мы уступили клубу, который лучше использует свои шансы.

После перерыва характер игры остался прежним. У них было владение, но без голевых эпизодов. У нас возникали возможности у Хулиана [Альвареса], а также у Баэны и Сёрлота, однако оппонент оказался эффективнее: у них был один шанс, и он привёл к голу», — приводит слова Симеоне Marca.

По итогам 12 сыгранных туров «Атлетико» имеет в активе 28 очков и располагается на третьей строчке в таблице Ла Лиги. Лидером чемпионата является