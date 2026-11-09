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Тренер «Атлетико» Симеоне объяснил поражение в матче с «Барселоной», упомянув Альвареса

Тренер «Атлетико» Симеоне объяснил поражение в матче с «Барселоной», упомянув Альвареса
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:2) в 12-м туре чемпионата Испании сезона-2026/2027. Красно-белые вели в счёте в домашнем матче, но упустили даже ничью.

Испания — Ла Лига . 12-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Симеоне – 10'     1:1 Лопес – 45'     1:2 Лопес – 66'    

«Я горжусь своими игроками. Это была хорошая игра. Они показали качественный футбол. Мы действовали так, как планировали, большую часть времени. Нам не хватило точности в завершении, которая требуется на таком уровне, и мы уступили клубу, который лучше использует свои шансы.

После перерыва характер игры остался прежним. У них было владение, но без голевых эпизодов. У нас возникали возможности у Хулиана [Альвареса], а также у Баэны и Сёрлота, однако оппонент оказался эффективнее: у них был один шанс, и он привёл к голу», — приводит слова Симеоне Marca.

По итогам 12 сыгранных туров «Атлетико» имеет в активе 28 очков и располагается на третьей строчке в таблице Ла Лиги. Лидером чемпионата является