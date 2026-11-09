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Диего Симеоне лаконично ответил на вопрос о двух поражениях «Атлетико» за неделю

Диего Симеоне лаконично ответил на вопрос о двух поражениях «Атлетико» за неделю
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне лаконично ответил на вопрос о двух поражениях в течение одной недели после матча 12-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027 с «Барселоной», который завершился со счётом 1:2. Красно-белые вели в счёте в домашнем матче, но упустили даже ничью.

Испания — Ла Лига . 12-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Симеоне – 10'     1:1 Лопес – 45'     1:2 Лопес – 66'    

«Два поражения за неделю? Спокойствие, только и всего», — приводит слова Симеоне Marca.

Ранее на минувшей неделе в матче 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» в гостях проиграл мюнхенской «Баварии» — 0:2.

По итогам 12 сыгранных туров «Атлетико» имеет в активе 28 очков и располагается на третьей строчке в таблице Ла Лиги. Лидером чемпионата является «Барселона», набравшая 33 очка.

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