Гришин назвал проблемы в игре «Зенита», упомянув Глушенкова и Энрике

Чемпион СССР и обладатель Кубка страны Александр Гришин высказался об игре «Зенита» после ничьей команды в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

«Максим Глушенков здорово играет в атаке, но недорабатывает в обороне, как и Луис Энрике. Из‑за этого «Зениту» бывает сложно с организованными командами, такими как «Ростов». Я хочу похвалить тренера ростовчан Дмитрия Кириченко. Раньше «Ростов» отлично играл в обороне, а при Кириченко команда прибавила в атаке. Тренер смог вселить уверенность в команду, и сейчас ростовчане играют очень красиво. Опорные полузащитники ростовчан хорошо выманивают соперников и открывают фланги для Олусегуна, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

После 14 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 31 очко. Столько же очков и у московского «Динамо», которое занимает второе место. Замыкает тройку лидеров «Спартак», набрав 29 очков.