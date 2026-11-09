«Ну, удачи им». Кин раскритиковал «Ман Юнайтед» и Кэррика после 4:4 с «Астон Виллой»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подверг критике манкунианцев и главного тренера команды Майкла Кэррика. Поводом послужил результат встречи 10-го тура АПЛ, в которой «красные дьяволы» сыграли вничью с «Астон Виллой» со счётом 4:4.

«Задача любого тренера и его штаба — работать с тем, что есть в распоряжении. Мы видели, как тренер «Астон Виллы» всё лето проводил изменения. В определённой степени у него связаны ру