15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ну, удачи им». Кин раскритиковал «Ман Юнайтед» и Кэррика после 4:4 с «Астон Виллой»

«Ну, удачи им». Кин раскритиковал «Ман Юнайтед» и Кэррика после 4:4 с «Астон Виллой»
Комментарии

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подверг критике манкунианцев и главного тренера команды Майкла Кэррика. Поводом послужил результат встречи 10-го тура АПЛ, в которой «красные дьяволы» сыграли вничью с «Астон Виллой» со счётом 4:4.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 4
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Алиссон – 1'     0:2 Джексон – 4'     1:2 Фернандеш – 16'     2:2 Тилеманс – 44'     2:3 Макгинн – 48'     2:4 Горецка – 53'     3:4 Зиркзее – 90+2'     4:4 Доргу – 90+6'    

«Задача любого тренера и его штаба — работать с тем, что есть в распоряжении. Мы видели, как тренер «Астон Виллы» всё лето проводил изменения. В определённой степени у него связаны ру