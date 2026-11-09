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Флик прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Атлетико» в Ла Лиге

Флик прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Атлетико» в Ла Лиге
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу команды в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (2:1).

Испания — Ла Лига . 12-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Симеоне – 10'     1:1 Лопес – 45'     1:2 Лопес – 66'    

«У нас есть все необходимое, чтобы побеждать в таких матчах. Я очень верю в эту команду; здесь непросто одержать победу. Эти три очка – фантастика, но путь долог, и мы каждый день работаем, думая о трофеях. Первоначальный план заключался в том, чтобы поставить Френки де Йонга на позицию крайнего защитника и заменять Бернала, когда тот устанет. Это сработало хорошо. Наш прессинг при счете 1:1 был очень важен. До этого мы слишком отставали от соперника. Во втором тайме это улучшилось», — приводит слова Флика официальный сайт «Барселоны».

По итогам 12 сыгранных туров «Атлетико» имеет в активе 28 очков и располагается на третьей позиции в таблице Ла Лиги. Лидером чемпионата вновь стала «Барселона», набравшая 33 очка. На втором месте находится «Реал», набрав 30 очков.

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