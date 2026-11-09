«Манчестер Юнайтед» впервые в истории оказался в зоне вылета из АПЛ по итогам 10+ туров

«Манчестер Юнайтед» остался в зоне вылета из чемпионата Англии по итогам 10 туров. Это стало возможным после того, как в 10-м туре английской Премьер-лиги «красные дьяволы» поделили очки с «Астон Виллой» — 4:4.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» впервые в истории оказался в зоне вылета из АПЛ по итогам 10+ туров. Как сообщает Opta Analyst, «красные дьяволы», оказавшиеся на 18-м месте в Премьер-лиге, показали самый худший результат с момента создания АПЛ в 1992 году. А если рассматривать всю историю выступлений манкунианцев в высшем дивизионе — данный результат является худшим с сезона-1986/1987, когда они были на 20-м месте.

Ещё никогда с момента создания АПЛ «Манчестер Юнайтед» не шёл в зоне вылета позднее 3-го тура.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» одержал одну победу, пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.