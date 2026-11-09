Турецкий журналист отреагировал на мнение о том, что гол Батракова был случайным

Турецкий журналист Сердар Келлечи отреагировал на мнение журналиста Гюнтекина Оная о случайности мяча российского полузащитника Алексея Батракова в матче 11-го тура турецкой Суперлиги с «Амедом» (4:3).

Батраков также отметился прострелом, который привёл к автоголу вратаря «Амеда» Альбан‑Марка Лафона.

«Батраков повсюду на поле. Он получает мяч, отдаёт передачу, а затем снова его получает. Он буквально везде. Да, при голе мяч задел соперника, но судьба любит тех, кто старается. Батраков то справа, то слева, то сзади, то впереди. Если не он забьёт такой гол, то кто же тогда? Он всегда там, где находится мяч. Постоянно участвует в игре, оказывается и там, где мяча нет. Борется. Для соперника это, конечно, невероятно