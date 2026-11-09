«МЮ» проведёт в зоне вылета из АПЛ минимум 15 дней. Такого не было 40 лет

«Манчестер Юнайтед» остался в зоне вылета из чемпионата Англии по итогам 10 туров. Это стало возможным после того, как в 10-м туре английской Премьер-лиги «красные дьяволы» поделили очки с «Астон Виллой» — 4:4.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» теперь гарантированно проведет в зоне вылета из английской Премьер-лиги как минимум 15 дней подряд, так как грядущий матч АПЛ для манкунианцев состоится 22 ноября. Соперник — «Ливерпуль» в гостях.

Как сообщает Opta Sport, для «красных дьяволов» это будет самый продолжительный период пребывания команды в «опасной зоне» высшего дивизиона с 1986 года. Тогда команда находилась в зоне вылета 28 дней (сентябрь-октябрь).

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» одержал одну победу, пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.