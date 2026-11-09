«МЮ» установил антирекорд сезона в топ-5 лигах Европы по числу пропущенных голов

«Манчестер Юнайтед» пропустил четыре гола в матче 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027, в котором «красные дьяволы» поделили очки с «Астон Виллой» — 4:4, установив тем самым антирекорд топ-5 лиг Европы по пропущенным мячам на данном отрезке сезона.

Как сообщает статистический портал Opta Sport, ни одна команда из пяти ведущих европейских лиг в текущем сезоне не пропустила больше голов во всех турнирах, чем «Манчестер Юнайтед». Сейчас у подопечных Майкла Кэррика 30 пропущенных мячей: 19 — в АПЛ, восемь — в Лиге чемпионов и три — в Кубке английской лиги.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» одержал одну победу, пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Команда занимает 18-ю строчку в АПЛ перед паузой на игры сборных.