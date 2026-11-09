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«МЮ» установил антирекорд сезона в топ-5 лигах Европы по числу пропущенных голов

«МЮ» установил антирекорд сезона в топ-5 лигах Европы по числу пропущенных голов
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«Манчестер Юнайтед» пропустил четыре гола в матче 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027, в котором «красные дьяволы» поделили очки с «Астон Виллой» — 4:4, установив тем самым антирекорд топ-5 лиг Европы по пропущенным мячам на данном отрезке сезона.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 4
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Алиссон – 1'     0:2 Джексон – 4'     1:2 Фернандеш – 16'     2:2 Тилеманс – 44'     2:3 Макгинн – 48'     2:4 Горецка – 53'     3:4 Зиркзее – 90+2'     4:4 Доргу – 90+6'    

Как сообщает статистический портал Opta Sport, ни одна команда из пяти ведущих европейских лиг в текущем сезоне не пропустила больше голов во всех турнирах, чем «Манчестер Юнайтед». Сейчас у подопечных Майкла Кэррика 30 пропущенных мячей: 19 — в АПЛ, восемь — в Лиге чемпионов и три — в Кубке английской лиги.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» одержал одну победу, пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Команда занимает 18-ю строчку в АПЛ перед паузой на игры сборных.

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