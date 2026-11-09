«МЮ» повторил редкий антирекорд клубов, финишировавших в топ-3. Такого не было 73 года

«Манчестер Юнайтед» повторил редкий антирекорд серди клубов, которые сезоном ранее финишировали топ-3 чемпионата Англии. Это стало возможным после того, как в 10-м туре английской Премьер-лиги «красные дьяволы» поделили очки с «Астон Виллой» — 4:4.

Как сообщает статистический портал Opta Sport, «Манчестер Юнайтед» стал первой командой высшего дивизиона, которая выиграла лишь один из своих первых 10 матчей в сезоне после того, как в предыдущей кампании финишировала в тройке лидеров. До этого подобное случалось с «Арсеналом» в сезоне-1953/1954.

«Манчестер Юнайтед» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2026/2027. Команда набрала восемь очков за 10 матчей.