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«МЮ» повторил редкий антирекорд клубов, финишировавших в топ-3. Такого не было 73 года

«МЮ» повторил редкий антирекорд клубов, финишировавших в топ-3. Такого не было 73 года
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«Манчестер Юнайтед» повторил редкий антирекорд серди клубов, которые сезоном ранее финишировали топ-3 чемпионата Англии. Это стало возможным после того, как в 10-м туре английской Премьер-лиги «красные дьяволы» поделили очки с «Астон Виллой» — 4:4.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 4
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Алиссон – 1'     0:2 Джексон – 4'     1:2 Фернандеш – 16'     2:2 Тилеманс – 44'     2:3 Макгинн – 48'     2:4 Горецка – 53'     3:4 Зиркзее – 90+2'     4:4 Доргу – 90+6'    

Как сообщает статистический портал Opta Sport, «Манчестер Юнайтед» стал первой командой высшего дивизиона, которая выиграла лишь один из своих первых 10 матчей в сезоне после того, как в предыдущей кампании финишировала в тройке лидеров. До этого подобное случалось с «Арсеналом» в сезоне-1953/1954.

«Манчестер Юнайтед» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2026/2027. Команда набрала восемь очков за 10 матчей.

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