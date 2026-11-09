«Динамо» Мх показало, как Евсеев запрыгнул на стол и отпраздновал победу над «Балтикой»

Махачкалинское «Динамо» показало победу главного тренера команды Вадима Евсеева в раздевалке после победы команды в матче 14-го тура чемпионата Росси с «Балтикой» (1:0). В раздевалке Евсеев запрыгнул на стол, радуясь победе своей команды.

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Победный гол в матче на 4-й минуте забил Кирилл Зинович.

«Динамо» довело количество набранных в сезоне очков до 16. Махачкалинцы поднялись на 11-ю строчку в РПЛ. В активе «Балтики» осталось 17 очков. Калининградцы занимают девятое место.

На данный момент махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 16 очков. «Балтика» находится на девятом месте, набрав 17 очков.