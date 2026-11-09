15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Мх показало, как Евсеев запрыгнул на стол и отпраздновал победу над «Балтикой»

«Динамо» Мх показало, как Евсеев запрыгнул на стол и отпраздновал победу над «Балтикой»
Комментарии

Махачкалинское «Динамо» показало победу главного тренера команды Вадима Евсеева в раздевалке после победы команды в матче 14-го тура чемпионата Росси с «Балтикой» (1:0). В раздевалке Евсеев запрыгнул на стол, радуясь победе своей команды.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Зинович – 4'    

Права на видео принадлежат РФС

Победный гол в матче на 4-й минуте забил Кирилл Зинович.

«Динамо» довело количество набранных в сезоне очков до 16. Махачкалинцы поднялись на 11-ю строчку в РПЛ. В активе «Балтики» осталось 17 очков. Калининградцы занимают девятое место.

На данный момент махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 16 очков. «Балтика» находится на девятом месте, набрав 17 очков.

Материалы по теме