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Кордоба, Барко и Тюкавин — в сборной 14-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Кордоба, Барко и Тюкавин — в сборной 14-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил символическую сборную 14-го тура Альфа-Банк РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» — по два футболиста. По одному представителю у московского «Динамо», «Крыльев Советов», «Рубина», «Спартака», «Ахмата», «Зенита» и «Акрона». Тренером символической сборной мы выбрали Мурада Мусаева («Краснодар»).

Вратарь: Тимур Магомедов («Динамо» Махачкала).

Защитники: Арсен Адамов («Ахмат»), Егор Тесленко («Рубин»), Кирилл Зинович («Динамо» Махачкала), Дуглас Сантос («Зенит»).

Полузащитники: Кристиан («Краснодар»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Эсекьель Барко («Спартак»), Артём Шуманский («Акрон»).

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Константин Тюкавин («Динамо» Москва).

Главный тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»).

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