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«Невозможно просто вылечить». Ули Хёнес высказался об обмороках Джамала Мусиалы

«Невозможно просто вылечить». Ули Хёнес высказался об обмороках Джамала Мусиалы
Комментарии

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес высказался о состоянии Джамала Мусиалы и перспективах его возвращения к прежней форме.

«Мы оказались перед дилеммой. У него есть заболевание, которое невозможно просто вылечить, но его в определённой степени можно контролировать с помощью медикаментов. Но сможет ли он когда-либо вернуться на тот уровень игры, который показывал раньше…» — приводит слова Хёнеса Bayern & Germany.

Он также затронул вопрос контракта футболиста.

«Только представьте, если бы сейчас «Бавария» решила поставить под сомнение его контракт и заявила: «То, что он способен показывать теперь, уже не соответствует тому, что было предусмотрено соглашением», — отметил функционер.

В августе Мусиала дважды подряд терял сознание во время матчей. Оба раза медицинский персонал оказывал ему помощь, после чего полузащитника заменяли.

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