Тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре Ильи Забарного

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре украинского защитника Ильи Забарного, который принёс парижанам победу над «Труа» (1:0) в матче 10-го тура Лиги 1.

— Забарный стал автором единственного гола и помог команде добиться победы. Вы тоже замечаете, что в последнее время он прибавил?

— Ещё в прошлом сезоне он хорошо проявлял себя практически во всех матчах, в которых участвовал. В частности, помню его выступление в дополнительное время финала Лиги чемпионов.

Когда мы приглашали Илью, рассчитывали получить центрального защитника с определёнными качествами: он хорошо работает с мячом и при этом надёжен в обороне. Сейчас он продолжает развиваться, а с каждой новой игрой становится всё увереннее. Мы удовлетворены тем, что он показывает.

При этом я рассчитываю на больший вклад от всех футболистов, включая Забарного. Сейчас особенно приятно, что именно он забил решающий мяч. Илья умеет эффективно подключаться к атакам и хорошо действует в штрафной соперника. Для нас это важный успех, и я дово