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Тренер «Монако» Луис объяснил раннюю замену Головина в матче Лиги 1

Тренер «Монако» Луис объяснил раннюю замену Головина в матче Лиги 1
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Главный тренер «Монако» Филипе Луис прокомментировал тройную замену в начале второго тайма матча 10-го тура Лиги 1 с «Ле-Маном, завершившегося вничью со счётом 1:1. Одним из тех, кого тренер убрал с поля, стал Александр Головин.

Франция — Лига 1 . 10-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 19:15 МСК
Ле-Ман
Ле-Ман
Окончен
1 : 1
Монако
Монако
0:1 Кулибали – 40'     1:1 Colas – 90'    

«У меня было чувство, что вторую половину мы начали не так, как первую. В определённой мере прекратили играть и контролировать мяч. Нам всё труднее давалось создание моментов, к тому же Голо попросил замену, поэтому я решил объединить эти перестановки, в том числе выпустив Такуми Минамино. Мне требовалось укрепить оборону как в центре, так и на флангах, поскольку Флавиу временами приходилось противостоять сразу двум соперникам.

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