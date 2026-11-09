Тренер «Монако» Луис объяснил раннюю замену Головина в матче Лиги 1

Главный тренер «Монако» Филипе Луис прокомментировал тройную замену в начале второго тайма матча 10-го тура Лиги 1 с «Ле-Маном, завершившегося вничью со счётом 1:1. Одним из тех, кого тренер убрал с поля, стал Александр Головин.

«У меня было чувство, что вторую половину мы начали не так, как первую. В определённой мере прекратили играть и контролировать мяч. Нам всё труднее давалось создание моментов, к тому же Голо попросил замену, поэтому я решил объединить эти перестановки, в том числе выпустив Такуми Минамино. Мне требовалось укрепить оборону как в центре, так и на флангах, поскольку Флавиу временами приходилось противостоять сразу двум соперникам.

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