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Кубарси объяснил, за счёт чего «Барселона» добилась волевой победы в матче с «Атлетико»

Кубарси объяснил, за счёт чего «Барселона» добилась волевой победы в матче с «Атлетико»
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Защитник «Барселоны» Пау Кубарси высказался о победе каталонцев над «Атлетико» (2:1) в матче 12-го тура Ла Лиги.

Испания — Ла Лига . 12-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Симеоне – 9'     1:1 Лопес – 45'     1:2 Лопес – 66'    

«В первой половине встречи действовали несколько разрозненно, а соперник провёл отличный тайм. В перерыве мы внесли коррективы, провели сильный второй тайм и добились победы. Соперник оказывал на нас давление, но после перерыва мы стали лучше располагаться на поле — им стало менее комфортно, а мы начали у