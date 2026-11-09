Кубарси объяснил, за счёт чего «Барселона» добилась волевой победы в матче с «Атлетико»

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси высказался о победе каталонцев над «Атлетико» (2:1) в матче 12-го тура Ла Лиги.

«В первой половине встречи действовали несколько разрозненно, а соперник провёл отличный тайм. В перерыве мы внесли коррективы, провели сильный второй тайм и добились победы. Соперник оказывал на нас давление, но после перерыва мы стали лучше располагаться на поле — им стало менее комфортно, а мы начали у