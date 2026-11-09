Стало известно, приедет ли Мохамед Салах в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом» 15 ноября

Нападающий «Трабзонспора» Мохамед Салах не примет участия в товарищеской встрече между «Трабзонспором» и «Зенитом», которая состоится 15 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 17:00 мск.

Египетский футболист получил официальный вызов в национальную команду, которой предстоят два матча отборочного турнира Кубка африканских наций с Малави. Первая встреча запланирована на 13 ноября и пройдёт в Египте, ответная состоится 17 ноября на поле соперника.

Таким образом, Салах будет занят в расположении сборной и не сможет присоединиться к «Трабзонспору» на игру с петербургским клубом.