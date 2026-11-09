«В январе такую сумму никто не даст». В Турции сообщили, сколько ЦСКА хочет за Кисляка

«Галатасарай» следит за полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком, однако московский клуб запросит за футболиста € 35 млн. По мнению турецкого журналиста Бурака Эрэна, стамбульская команда вряд ли согласится на такую сумму уже в январе.

«Мы проясним ситуацию с Кисляком. Московский ЦСКА ведёт жёсткую игру — они требуют € 35 млн. Разумеется, в январе никто такую ​​сумму не даст. Мы знаем, как действует Дурсун Озбек», — написал Эрен в социальных сетях.

По словам журналиста, у президента «Галатасарая» есть и другой вариант — полузащитник Улай. Сначала турецкий клуб может попробовать арендовать футболиста, а затем рассмотреть возможность полноценного трансфера.

«Уверен, что у него на уме есть Улай. Сначала попросят его в аренду. А затем будут готовы заплатить столько же, сколько «Фиорентина» отдала «Трабзонспору» за игрока. Потому что он зациклился на этой цели. К Кисляку не стоит относиться так же: если Дурсун Озбек положил глаз на футболиста, бюджет для него не ограничен», — добавил журналист.