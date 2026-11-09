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The Athletic сообщил, в каком клубе АПЛ будет первая тренерская отставка в сезоне

The Athletic сообщил, в каком клубе АПЛ будет первая тренерская отставка в сезоне
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Пьер Саж может лишиться должности главного тренера «Кристал Пэлас» уже в ноябре. По информации The Athletic, руководство лондонского клуба намерено использовать ближайшую международную паузу, чтобы завершить сотрудничество с французским специалистом и найти ему замену.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Мак Аллистер – 40'     0:2 Вирц – 54'     0:3 Исак – 89'     1:3 Нкетиа – 90+5'    

Если отставка состоится, Саж станет первым тренером, покинувшим клуб АПЛ в нынешнем сезоне.

В числе возможных преемников рассматриваются Томас Франк, ранее работавший с «Брентфордом» и «Тоттенхэмом», и Шон Дайч, возглавлявший «Эвертон», «Бернли» и «Ноттингем Форест». Также в шорт-листе могут б