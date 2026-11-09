The Athletic сообщил, в каком клубе АПЛ будет первая тренерская отставка в сезоне

Пьер Саж может лишиться должности главного тренера «Кристал Пэлас» уже в ноябре. По информации The Athletic, руководство лондонского клуба намерено использовать ближайшую международную паузу, чтобы завершить сотрудничество с французским специалистом и найти ему замену.

Если отставка состоится, Саж станет первым тренером, покинувшим клуб АПЛ в нынешнем сезоне.

В числе возможных преемников рассматриваются Томас Франк, ранее работавший с «Брентфордом» и «Тоттенхэмом», и Шон Дайч, возглавлявший «Эвертон», «Бернли» и «Ноттингем Форест». Также в шорт-листе могут б