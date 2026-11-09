15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 9 ноября

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 9 ноября
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, состоится заключительный матч 17-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание встреч Первой лиги на 9 ноября (время московское):

19:30. «Велес» – «КАМАЗ».

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород», набравший 46 очков после 17 туров. На второй строчке – екатеринбургский «Урал», у которого 34 очка. В группе лидеров также находятся «Сочи» (32) и московское «Торпедо» (32). Замыкают турнирную таблицу «КАМАЗ» из Набережных Челнов (14), нижнекамский «Нефтехимик» (13) и ивановский «Текстильщик» (11).

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме
Топ-события понедельника: российский футбол, СКА — «Спартак», Кучеров в НХЛ, теннис и НБА
Топ-события понедельника: российский футбол, СКА — «Спартак», Кучеров в НХЛ, теннис и НБА