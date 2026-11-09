Тренер «Интера» Кристиан Киву оценил игру команды в матче с «Комо»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу своей команды над «Комо» в 11‑м туре Серии А. Игра прошла в воскресенье, 8 ноября, и завершилась со счётом 2:0 в пользу «нерадзурри».

«Начну с того, что мы провели девять матчей за 27 дней, и этот отрезок потребовал много сил. Были как удачные, так и неудачные моменты. Мы всегда стремимся становиться лучше, но иногда нужно отбросить гордость, усердно работать и с правильным настроем готовиться к следующим играм.

Сегодня мы повысили темп и интенсивность. Наша подготовка позволила нам качественно действовать с мячом и эффективно прессинговать. Мы играли как единая команда. Во всех отношениях хорошо провели первый тайм, а затем сумели правильно контролировать различные отрезки встречи. Поздравляю ребят – сегодня они были великолепны.

Всегда есть к чему стремиться. Нельзя всегда быть идеальными во всём. Сезон длинный, и нужно уметь его пройти, сохраняя правильный настрой для ответа на каждый вызов. В дело вступает множество факторов, включая травмы и иногда нехватку энергии. Важно быть честными друг с другом, смотреть друг другу в глаза и го