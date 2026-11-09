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Тренер «Челси» Алонсо заявил, что команда не заслужила победы в матче с «Сандерлендом»

Тренер «Челси» Алонсо заявил, что команда не заслужила победы в матче с «Сандерлендом»
Комментарии

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо подвёл итоги выездного матча 10-го тура АПЛ с «Сандерлендом», завершившегося поражением его команды со счётом 0:1.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Ле Фе – 36'    

«Я бы сказал, что были эпизоды, где мы могли сыграть надёжнее в обороне, и моменты, когда могли извлечь больше пользы в атаке. Но игра получилась равной, по-настоящему конкурентной. Соперник ждал своего шанса — и воспользовался им. После того как они вышли вперёд, мы старались, но не создавали достаточно опасных моментов. Первый гол всегда важен, а сегодня, оказавшись в роли отыгрывающихся, мы не смогли создать достаточно угроз.

Это была не лучшая наша игра. Думаю, мы не заслужили больше