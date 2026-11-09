Два удаления — в видеообзоре матча 14-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург»

Накануне состоялся матч 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Хозяева поля одержали победу — 2:0.

Видеообзор матча:

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На четвёртой минуте счёт открыл полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович. На 51-й минуте получил красную карточку