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Два удаления — в видеообзоре матча 14-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург»

Два удаления — в видеообзоре матча 14-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург»
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Накануне состоялся матч 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Хозяева поля одержали победу — 2:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Рахманович – 4'     2:0 Мукаилов – 70'    
Удаления: нет / Татаев – 51', Паласиос – 62'

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На четвёртой минуте счёт открыл полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович. На 51-й минуте получил красную карточку