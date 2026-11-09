«Динамо» Махачкала одержало первую победу в девяти последних матчах во всех турнирах

Махачкалинское «Динамо» одержало первую победу в девяти последних матчах во всех турнирах, одолев калининградскую «Балтику» (0:1) в игре 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

На четвёртой минуте полузащитник Кирилл Зинович вывел «Динамо» вперёд после подачи углового. На 45+5-й минуте нападающий калининградцев Брайан Хиль не реализовал пенальти, попав в перекладину.

«Динамо» довело количество набранных в сезоне очков до 16. Махачкалин