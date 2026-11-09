Гендиректор «Акрона»: мы хотим играть в футбол, а не прижиматься к воротам и навешивать

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался о стиле футбола тольяттинской команды.

— Благоевич говорил, что его задача — вывести «Акрон» на новый для себя уровень. Как вы это понимаете?

— Это действительно так. И то, что команда показала в первом тайме матча со «Спартаком», мы и хотим видеть от неё. Хотим играть в футбол, а не прижиматься к воротам и навешивать. Хотим, чтобы наши футболисты развивались. Это комплексная задача. Что касается турнирной таблицы, если разделить её на три части, хотелось бы быть выше. Например, забраться в топ-8, — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.