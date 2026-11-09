Константин Генич назвал самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич назвал самый неожиданный результат матчей 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, выделив сразу несколько матчей.

— Самый неожиданный результат из тех, что были в туре?

— Мне кажется, по результату — это «Факел» — «Динамо». По итогу если смотреть. По качеству. А так… Из самых неожиданных, это то, что «Зенит» не одержал победу домашнюю над «Ростовом». И то, что «Оренбург», который мы все расхваливали, не забил ни одного мяча, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Лидирует в чемпионате России «Зенит», второе место занимает «Динамо» Москва. Тройку лидеров замыкает «Спартак».