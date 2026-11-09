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Андони Ираола высказался о победе «Ливерпуля» над «Кристал Пэлас» в 10-м туре АПЛ

Андони Ираола высказался о победе «Ливерпуля» над «Кристал Пэлас» в 10-м туре АПЛ
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Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола подвёл итоги выездного матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас», который завершился со счётом 3:1 в пользу его команды.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Мак Аллистер – 40'     0:2 Вирц – 54'     0:3 Исак – 89'     1:3 Нкетиа – 90+5'    

«Да, думаю, эта победа нам точно была нужна — особенно после поражения на днях в Турции. Мы ещё и прилетели очень поздно в четверг вечером, а тут снова выездной матч. На таких стадионах нужно уметь находить способы побеждать, и я очень рад трём набранным очкам. По‑моему, в первом та