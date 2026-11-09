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Вадим Гаранин: судейство в Первой лиге абсолютно такое же, как и её уровень

Вадим Гаранин: судейство в Первой лиге абсолютно такое же, как и её уровень
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Вадим Гаранин высказался о судействе в Лиге Pari (Первой лиге).

— Как вам судейство в Первой лиге?
— Опять же, что вы хотите услышать? По игре с «Уралом»?

— В целом.
— Знаете, мы можем найти кучу проблем у себя в команде — в наших игровых аспектах. Потери лёгкие, неточные передачи, плохие приёмы, недоигровки в обороне. И сваливать всё это на судью нам, конечно, не хотелось бы. Мы отталкиваемся от себя. В лиге очень много хороших судей. Мне очень нравится, что сейчас пытаются убирать дешёвые фолы — красивые падения. Это зона роста для наших игроков, которые уже привыкли при малейшем касании падать. Надо стоять и быть мощнее. Судейство абсолютно такое же, как и уровень нашей лиги. Так же ошибаются судьи, так же ошибаемся и мы, футболисты, — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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