Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгромную победу над костромским «Спартаком»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Вадим Гаранин подвёл итоги матча Лиги Pari (Первой лиги) с костромским «Спартаком» (4:0).

«Очень непросто было противодействовать сопернику на стандартах. Для нас это зона роста. А сегодня получили огромное удовольствие от того, как доиграли все эти эпизоды. Без лишних слов скажу, что довольны тем, как завершили первый круг. Порадовали болельщиков. Спасибо им за поддержку!

Самое важное для нас во втором круге – полнейшая мотивация. Можем проиграть только сами себе. Сейчас дадим команде несколько дней отдыха, а потом у нас будут два цикла: один короткий, а второй, недельный, будет связан с подготовкой к тяжелейшей игре с московским «Торпедо», — цитирует Гаранина сайт «Нижнего Новгорода».