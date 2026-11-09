Роман Широков: «Краснодар» выглядел хорошо с ЦСКА, эмоционально эта победа очень важна

Бывший полузащитник ряда российских клубов Роман Широков поделился оценкой матча 14-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА. Игра прошла в субботу, 7 ноября, и завершилась победой «быков» — 4:2.

«Краснодар» в игре с ЦСКА произвёл двоякое впечатление. Начали хорошо, но после 15-й минуты инициативой владел ЦСКА. Ошибка армейцев, что они ушли на перерыв проигрывая. Второй тайм остался за «Краснодаром» — они даже как-то нащупали свою игру и хорошо выглядели. Если исходить из второго тайма, то «Краснодар» победил закономерно.

Эмоционально для них эта победа важна. Конечно, если бы впереди были матчи чемпионата или кубка, они бы закрепили это. Однако сейчас будет большая пауза на сборные. Но всё равно для «Краснодара» важно, что победили», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.