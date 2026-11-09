15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Широков: «Краснодар» выглядел хорошо с ЦСКА, эмоционально эта победа очень важна

Роман Широков: «Краснодар» выглядел хорошо с ЦСКА, эмоционально эта победа очень важна
Комментарии

Бывший полузащитник ряда российских клубов Роман Широков поделился оценкой матча 14-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА. Игра прошла в субботу, 7 ноября, и завершилась победой «быков» — 4:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
07 ноября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Кордоба – 16'     1:1 Кисляк – 35'     2:1 Батчи – 40'     3:1 Уткин – 74'     4:1 Кордоба – 82'     4:2 Глебов – 90+1'    

«Краснодар» в игре с ЦСКА произвёл двоякое впечатление. Начали хорошо, но после 15-й минуты инициативой владел ЦСКА. Ошибка армейцев, что они ушли на перерыв проигрывая. Второй тайм остался за «Краснодаром» — они даже как-то нащупали свою игру и хорошо выглядели. Если исходить из второго тайма, то «Краснодар» победил закономерно.

Эмоционально для них эта победа важна. Конечно, если бы впереди были матчи чемпионата или кубка, они бы закрепили это. Однако сейчас будет большая пауза на сборные. Но всё равно для «Краснодара» важно, что победили», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Заур Тедеев оценил игру «Краснодара» и ЦСКА в 14-м туре РПЛ