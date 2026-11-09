Никитин определил уязвимое место у «Барселоны» по итогам матча с «Атлетико»

Бывший футболист «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин высказался по итогам центрального матча 12-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и каталонской «Барселоной». Сине-гранатовые одержали победу со счётом 2:1.

«Матч с «Атлетико» показал, что «Барселона» может быть уязвима при всей своей силе. У каталонской команды очень высокая линия обороны. Быстрые атаки соперника с резкими переводами с фланга на фланг могут представлять большую опасность. Классный соперник, такой как «Атлетико», может нейтрализовать большую часть