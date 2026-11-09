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Никитин определил уязвимое место у «Барселоны» по итогам матча с «Атлетико»

Никитин определил уязвимое место у «Барселоны» по итогам матча с «Атлетико»
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Бывший футболист «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин высказался по итогам центрального матча 12-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и каталонской «Барселоной». Сине-гранатовые одержали победу со счётом 2:1.

Испания — Ла Лига . 12-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Симеоне – 9'     1:1 Лопес – 45'     1:2 Лопес – 66'    

«Матч с «Атлетико» показал, что «Барселона» может быть уязвима при всей своей силе. У каталонской команды очень высокая линия обороны. Быстрые атаки соперника с резкими переводами с фланга на фланг могут представлять большую опасность. Классный соперник, такой как «Атлетико», может нейтрализовать большую часть