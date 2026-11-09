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AS: экс‑голкипер «Реала» Икер Касильяс забрал сыновей из академии клуба после двух сезонов

AS: экс‑голкипер «Реала» Икер Касильяс забрал сыновей из академии клуба после двух сезонов
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Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс забрал своих сыновей из академии клуба — причиной стало сокращение игрового времени старшего сына, 12‑летнего Мартина. Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, Мартин и его 10‑летний брат Лукас (оба вратари) покинули академию «Ла Фабрика» после двух сезонов в системе клуба. Мартина перестали включать в основной состав своей возрастной группы, а также не взяли на турнир в Орландо, США.

Решение Касильяса, как отмечается, носит исключительно спортивный характер. В «Реале» осведомлены об уходе сыновей экс‑вратаря клуба из академии.

Икер выступал за «Королевский клуб» с 1999 года по 2015 год. За этот период голкипер провёл 725 матчей, в которых пропустил 751 мяч. В составе клуба он стал пятикратным чемпионом Испании, трёхкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА и выиграл другие трофеи.

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