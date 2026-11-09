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Пабло Солари раскрыл своё опасение по поводу «Спартака»

Пабло Солари раскрыл своё опасение по поводу «Спартака»
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Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари раскрыл своё опасение по поводу команды. Аргентинский футболист считает, что пауза на сборные может нарушить победный ритм красно-белых.

«Конечно, пауза на матчи сборных может нарушить победный ритм команды. Поэтому нужно ответственно подойти к этому перерыву, использовать время с умом и проанализировать ошибки, чтобы этого не произошло. Сейчас мы набрали неплохой темп, и нам необходимо завершить календарный год наилучшим образом. Поэтому постараемся максимально эффективно использовать эту паузу», — приводит слова Солари интернет-портал «Советский спорт».

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