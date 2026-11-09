Пабло Солари раскрыл своё опасение по поводу «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари раскрыл своё опасение по поводу команды. Аргентинский футболист считает, что пауза на сборные может нарушить победный ритм красно-белых.

«Конечно, пауза на матчи сборных может нарушить победный ритм команды. Поэтому нужно ответственно подойти к этому перерыву, использовать время с умом и проанализировать ошибки, чтобы этого не произошло. Сейчас мы набрали неплохой темп, и нам необходимо завершить календарный год наилучшим образом. Поэтому постараемся максимально эффективно использовать эту паузу», — приводит слова Солари интернет-портал «Советский спорт».